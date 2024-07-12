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اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية -تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -استثمر للمستقبل لا تنتظر وسارع بالتواصل -المساحة: 34,353 قدم مربع -الرقم المرجعي:CL984569 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276800
ارض سكنية: أرض سكنية في مدينة زايد خليفة، تتميز بموقعها الممتاز والقرب من الخدمات الأساسية مثل المدا.
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