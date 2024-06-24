اطلبي عاملة من عنا و لا تهكلي هم التعب بالترتيب او التنظيف اكبر كادر واكفئهم موجود عنا. لراحتك تنظيف درجة أولى و بنظام اليومي ل 6 ساعات و بكلفة 25 شامل التوصيل و نوفر اسبوعي و شهري مع مبيت كادر متخصص في اعمال الضيافة لكافة المناسبات التنظيف العميق مع سوفت كلين والتجربة خير برهان للاتصال و الاستفسار : 0785407409