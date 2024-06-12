اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين

لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات مضاد للعوامل الجوية يعني غير قابل للتلف ليه استخدامات كتير زي الدواليب , قواطع الحمامات , قرص الترابيزات , أسطح المكاتب , أثاث المطابخ .إلخ ⭐مميزاتنا : - عروضنا شاملة التركيب والتوصيل - الإلتزام في مواعيد التسليم - أعلي جودة وأفضل finish - عروضنا مستمرة وأسعارنا خارج المنافسة احـجـز واسـتـلـم عـلـي الميعاد الى يناسبك. متضيعش الفرصة و كلمنا ? •للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل م