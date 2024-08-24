اسعار فواصل و قواطيع حمامات كومباكت hpl

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nourn hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- الرديسية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284000
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1 جنيه