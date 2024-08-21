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اسعار تورست للنقل السياحي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسعار تورست للنقل السياحي - في القاهرة مصر

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تورست للنقل السياحي تمتع هذا الطراز بمحرك قوي يضفي أداءً استثنائيًا على الطريق. التي يتميز المرسيدس S450 بتصميم خارجي أنيق وجذاب، يجمع بين الأناقة والديناميكية، ويعكس تفرد هذه الفئة الرفيعة. وبالتالي، يقدم إيجار مرسيدس S450 فرصة للراغبين في الاستمتاع بفخامة هذا الطراز دون الحاجة إلى الاستثمار الكبير في شراءه. يتيح للأفراد تجربة القيادة بسيارة فاخرة مع خيارات متقدمة للتحكم والراحة. للتواصل:01099552706 زوزو موقعنا:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/8/2024
رقم الإعلان: 2283521

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ميني باص تويوتا كو ستر للسياحة - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص تويوتا كو ستر للسياحة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كوستر هو الخيار الأمثل للنقل الجماعي بفضل قدرته على استيعاب عدد كبير من الركاب بشكل مريح وآمن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص هايس _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص هايس _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

امرني ليموزين المطار, ايجار ليموزين هايس, ايجار ميكروباص هايس, ايجار هايس للمطار, توصيل مطار القاهره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: دفع رباعي للتأجير _باجيرو - في القاهرة مصر

دفع رباعي للتأجير _باجيرو

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز ليموزين المطار, خدمة ليموزين المطار, رقم ليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مرسيدس القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مرسيدس القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ميكروباص للايجار لرحلات الغردقه - في القاهرة مصر

ميكروباص للايجار لرحلات الغردقه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اتوبيس رحلات للايجار, اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, ات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: عروض وخصومات ليموزين نقل سياحي - في القاهرة مصر

عروض وخصومات ليموزين نقل سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلات سياحية لا تُنسى مع عروض وخصومات ليموزين النقل السياحي عندما يتعلق الأمر برحلات السياحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس E200 الفخمة - في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس E200 الفخمة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اكتشف الفخامة والرفاهية مع مرسيدس E200! الآن يمكنك تأجير هذه السيارة الرائعة والاستمتاع بتجربة قيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس S450 مع سائق - في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس S450 مع سائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مرسيدس S450 توفر لك تجربة قيادة لا تُضاهى مع أحدث التقنيات وأعلى مستويات الراحة، بينما يعتني سائقنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: باص شيفروليه للإيجار الجماعي - في القاهرة مصر

باص شيفروليه للإيجار الجماعي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

باصنا مجهز بجميع وسائل الراحة والأمان لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة. استفد من خدماتنا المميزة بأسعار تن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار هيونداي H1 للرحلات - في القاهرة مصر

إيجار هيونداي H1 للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سيارتنا مجهزة بجميع وسائل الراحة الحديثة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي مغامرة. احجز هيونداي H1 لرحل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات - في القاهرة مصر

تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أسعار تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات ايجار مرسيدس بالسائق مرسيدسS450 تعد سيارة مرسيدس S450 واحدة من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين تويوتا كورولا للإيجار اليومي - في القاهرة مصر

ليموزين تويوتا كورولا للإيجار اليومي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أسعار ايجار ليموزين تويوتا كورولا ايجار سيارات اقتصادية عند استئجار ليموزين تويوتا كورولا، يعتمد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: تأجير سيارة جراند شيروكي - في القاهرة مصر

تأجير سيارة جراند شيروكي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير سيارة جراند شيروكي هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين القوة والأناقة سيارة جراند شيروكي تن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار فان كيا كرنفال للرحلات العائليه - في القاهرة مصر

ايجار فان كيا كرنفال للرحلات العائليه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة سفر مريحة ورفيعة الجودة لعائلتك؟ لدينا الحل الأمثل لك! نقدم لك فان كيا كرنفال الرائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة عائلية أو جماعية وتبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة؟ نقدم لك ميكروباص تويوتا هايس، الخيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
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