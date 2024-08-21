اسعار تورست للنقل السياحي

تورست للنقل السياحي تمتع هذا الطراز بمحرك قوي يضفي أداءً استثنائيًا على الطريق. التي يتميز المرسيدس S450 بتصميم خارجي أنيق وجذاب، يجمع بين الأناقة والديناميكية، ويعكس تفرد هذه الفئة الرفيعة. وبالتالي، يقدم إيجار مرسيدس S450 فرصة للراغبين في الاستمتاع بفخامة هذا الطراز دون الحاجة إلى الاستثمار الكبير في شراءه. يتيح للأفراد تجربة القيادة بسيارة فاخرة مع خيارات متقدمة للتحكم والراحة. للتواصل:01099552706 زوزو موقعنا: