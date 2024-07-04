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اسثمر الان | فيلا واسعة بتشطيب عصري | سنجل روو

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صورة الاعلان: اسثمر الان | فيلا واسعة بتشطيب عصري | سنجل روو - في أبو ظبي الإمارات

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اسثمر الان | فيلا واسعة بتشطيب عصري | سنجل روو *تحتوي هذه الفيلا على: الطابق الأرضي: - منطقة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - غرفة دراسة - غرفة غسيل - مخزن - تواليت الطابق الأول: - غرفتين نوم ماستر - غرفتين نوم - مخزن - حمام المنطقة الخارجية: - باركنج لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم: 026592300 الرقم المرجعي : VH984961 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275762

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سارع بامتلاك فيلتك الان في منطقة الشامخة

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*الفيلا مقسمين كالاتي: *طابق ارضى -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام/جلوس -مطبخ -غرفة خادمة *الطابق الاول.
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4/7/2024
صورة الاعلان: فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه - في أبو ظبي الإمارات

فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه

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الفيلا تتكون من:11 غرف ماستر-مجلس حريمى-مجلس الرجال-صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غرفة نوم في.
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4/7/2024
صورة الاعلان: |فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-4غرف نوم-مجلس-صالة جلوس-غرفة طعام+مغاسل-4حمامات *الطابق الاول:-8غر.
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4/7/2024
صورة الاعلان: فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل - في أبو ظبي الإمارات

فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: الطابق الأرضي:غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة الملابس-غرفة الخادمة -3ح.
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4/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية -شقتين:(4غرف نوم+ صاله) -4 شقق:(3غرف نوم+ صال.
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4/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه فى بوابة ابوظبى - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه فى بوابة ابوظبى

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة.
القسم: 

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4/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا تجارية رائعة بموقع متميز فى المرور - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا تجارية رائعة بموقع متميز فى المرور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : -طابق أرضي - طابق أول - رووف *تحتوي الفيلا على : -4 شقق .
القسم: 

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4/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان | فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا: -6غرف ماستر -مجلس كبيرة -مطبخ بمدخل منفصل -غرفة طعام -غرفة معيشة كبيرة -غرفة خادمة -غ.
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي:- - 10 غرف - 3 مجلس - 3 صالات - غرفة طعام - مطبخي.
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* الفيلا تتكون من:11غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ تحضيري-غرفة خادمة-غرفة غسيل-حوش-مخزن-مصعد.
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: فرصة امتلاك ! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً | - في أبو ظبي الإمارات

فرصة امتلاك ! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً |

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من:- *طابق ارضي: -غرفة نوم -مجلس -صالتين -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة غسيل وكي .
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: منطقة الخارجية: -موقف سيارات -حديقة *طابق ارضي: -مجلس كبير -مصعد -منطقة جلوس -من.
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-صاله للضيوف+حمام-غرفة خادمه+حمام+ستور-مطبخ *الطابق الاول:-٤.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء: -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان 15 شه.
القسم: 

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3/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين مساحة 82,950 قدم مربع. تقع بموقع مميز،مما يجعلها فرصة استثمارية لا .
القسم: 

اتصل

3/7/2024
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