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استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح تبحث عن وسيلة نقل جماعية مريحة وآمنة لرحلتك القادمة؟ نقدم لك باص 33 المثالي للرحلات الجماعية، سواء كانت رحلات عائلية، مدرسية، أو حتى سفرات العمل. لماذا تختار باص 33؟ تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده #تأجير_باصات #باص33 #رحلات_جماعية #سفر_مريح #تأجير_مركبات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283678
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