استمتع بالفخامة والراحة المطلقة مع تأجير مرسيدس S450

تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خدم.

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في "ليموزين نصار للنقل السياحي"، أسعار تأجير الكوستر لليوم الواحد تبدأ عادة من 800 جنيه وتصل.

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