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استمتع بالفخامة والراحة المطلقة مع تأجير مرسيدس S450
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| أمان متفوق: تأتي مرسيدس S450 مجهزة بأحدث تقنيات الأمان، بما في ذلك نظام المساعدة على القيادة، كاميرات الرؤية المحيطية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS). هذه الميزات تضمن لك وللركاب حماية شاملة وراحة بال أثناء كل رحلة. للتواصل: رقم الهاتف:01099552706 زوزو موقعنا : ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284303
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26/8/2024
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26/8/2024
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26/8/2024
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26/8/2024
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26/8/2024
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26/8/2024
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25/8/2024
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25/8/2024
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25/8/2024
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25/8/2024
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