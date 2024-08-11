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استقبال فاخر في مطار القاهرة مع تويوتا لاند كروزر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار سيارات مطار يعتبر مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الرئيسية للعالم، وهو يستقبل ملايين المسافرين سنويًا. وبالتالي مع تزايد الطلب على الخدمات الفاخرة، أصبح توفير تجربة استقبال مميزة أمرًا لا غنى عنه للمسافرين الباحثين عن الراحة والأناقة. واحدة من أبرز هذه الخدمات هي استقبال المسافرين بتويوتا لاند كروزر ليموزين، السيارة التي تجمع بين الفخامة والقوة. ./ للحجز والاستفسار 01121761951 العنوان:12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة- مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01121761951
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281367
اسعار ليموزين مرسيدس عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، يرغب العديد من المسافرين في تجربة رحلة مري.
11/8/2024
خدمة ليموزين مطار vip عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى مطار القاهرة الدولي، يبحث الكثيرون عن الراحة وا.
11/8/2024
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11/8/2024
شركات ليموزين مطار القاهرة إيجار سيارات مرسيدس من مطار القاهرة هو خيار مثالي للمسافرين الذين يبحثون.
11/8/2024
مطار القاهرة ليموزين في عالم السفر الحديث، لم يعد التنقل بين المطارات مجرد وسيلة للوصول من نقطة إلى.
11/8/2024
رقم التليفون: [01119920103 _01101055099] الموقع الإلكتروني: / العنوان | 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة.
11/8/2024
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ليموزين فاخر للسفر.Luxury limousine for travel خدمات ليموزين مطار 01100092199 السفر تجربة مليئة بال.
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