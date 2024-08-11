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استقبال فاخر في مطار القاهرة مع تويوتا لاند كروزر

(للإيجار)

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صورة الاعلان: استقبال فاخر في مطار القاهرة مع تويوتا لاند كروزر - في القاهرة مصر

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ايجار سيارات مطار يعتبر مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الرئيسية للعالم، وهو يستقبل ملايين المسافرين سنويًا. وبالتالي مع تزايد الطلب على الخدمات الفاخرة، أصبح توفير تجربة استقبال مميزة أمرًا لا غنى عنه للمسافرين الباحثين عن الراحة والأناقة. واحدة من أبرز هذه الخدمات هي استقبال المسافرين بتويوتا لاند كروزر ليموزين، السيارة التي تجمع بين الفخامة والقوة. ./ للحجز والاستفسار 01121761951 العنوان:12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة- مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين بداية
التليفون: 01121761951

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العنوان: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2024
رقم الإعلان: 2281367

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صورة الاعلان: احجز مرسيدس S450 ليموزين من مطار القاهرة - في القاهرة مصر

احجز مرسيدس S450 ليموزين من مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين مرسيدس عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، يرغب العديد من المسافرين في تجربة رحلة مري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: خدمة استقبال ليموزين مطار القاهرة vip - في القاهرة مصر

خدمة استقبال ليموزين مطار القاهرة vip

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين مطار vip عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى مطار القاهرة الدولي، يبحث الكثيرون عن الراحة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين مطار القاهرة: ميكروباص مرسيدس 7 راكب V250 - في القاهرة مصر

ليموزين مطار القاهرة: ميكروباص مرسيدس 7 راكب V250

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عند السفر إلى القاهرة، يُعدّ الانتقال من وإلى المطار جزءًا مهمًا من تجربة السفر، ولذلك فإن اختيار وس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ليموزين مطار القاهرة إيجار سيارات مرسيدس من مطار القاهرة هو خيار مثالي للمسافرين الذين يبحثون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: سيارات ليموزين للتنقل بين المطارات - في القاهرة مصر

سيارات ليموزين للتنقل بين المطارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطار القاهرة ليموزين في عالم السفر الحديث، لم يعد التنقل بين المطارات مجرد وسيلة للوصول من نقطة إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين المطار لاستقبال المقيمين والغير مقيمين - في القاهرة مصر

ليموزين المطار لاستقبال المقيمين والغير مقيمين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

رقم التليفون: [01119920103 _01101055099] الموقع الإلكتروني: / العنوان | 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: Bus Booking for rent|01100092199 - في القاهرة مصر

Bus Booking for rent|01100092199

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فخامة التصميم: تتميز باصات VIB بتصميمها الداخلي الفاخر،الذي يجمع بين الأناقة والراحة. مقاعد جلدية فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: خدمات سيارات فاخره للنقل من وإلي المطار - في القاهرة مصر

خدمات سيارات فاخره للنقل من وإلي المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين فاخر للسفر.Luxury limousine for travel خدمات ليموزين مطار 01100092199 السفر تجربة مليئة بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداى توسان موديل 2023 - في القاهرة مصر

ايجار هيونداى توسان موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إعلان تأجير سيارة هيونداي توسان 2023 هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء القوي والراحة؟ هل ترغب في قيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا كرنفال رحلات الساحل الشمالي - في القاهرة مصر

ايجار كيا كرنفال رحلات الساحل الشمالي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إذا كنت تخطط لرحلة إلى الساحل الشمالي وتبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة والعملية، فإن تأج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميتسوبيشي اكسابندرا 7 راكب رحلات مرسي مطروح - في القاهرة مصر

ايجار ميتسوبيشي اكسابندرا 7 راكب رحلات مرسي مطروح

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة مثالية إلى الساحل الشمالي مع العائلة أو الأصدقاء؟ لا تبحث بعيدًا، فنحن نقدم لك الحل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس E200 موديل 2023 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس E200 موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مرسيدس E200 موديل 2023 - الفخامة المطلقة تنتظرك! استمتع بتجربة قيادة فريدة من نوعها مع مرسيدس E200 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 33 شيفروليه رحلات الاسكندريه - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 33 شيفروليه رحلات الاسكندريه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة مميزة إلى الإسكندرية مع مجموعة من الأصدقاء أو العائلة؟ لدينا الحل المثالي لنقلكم بأما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هايس وكوستر واتوبيسات في جميع المحافظات - في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر واتوبيسات في جميع المحافظات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر واتوبيسات من القاهره لجميع المحافظات رحله مصيف فرح توصيله مطار للحجز والاستعلام ات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هايس وكوستر واتوبيسات - في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر واتوبيسات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر واتوبيسات لجميع المحافظات في مصر للحجز والاستعلام اتصل علي 01120461710 - 01077027.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/8/2024
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