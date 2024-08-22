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استشاري عيون

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب #استشاري_عيون لمستشفى بـ #الطائف #المملكه_العربية_السعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 58شارع سوريا- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/8/2024
رقم الإعلان: 2283944

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20/8/2024
صورة الاعلان: استشاري عيون - في القاهرة مصر

استشاري عيون

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20/8/2024
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18/8/2024
صورة الاعلان: استشاري عيون - في القاهرة مصر

استشاري عيون

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مطلـوب #استشاري_عيون لمستشفى بـ #الطائف #المملكه_العربية_السعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتو.
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17/8/2024
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12/8/2024
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مطلوب خصائيه تمريض

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5/8/2024
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مطلوب خصائيه جلديه

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مطلوب لكبرى المجمعات بمدينة الباحة #اخصائيات_جلديةو_تجميل خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعو.
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28/7/2024
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22/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات جلدية - في القاهرة مصر

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مطلوب شركة طبية بمدينة الباحة #اخصائيات_جلديةو_تجميل خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعودى .
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اتصل

14/7/2024
صورة الاعلان: البحث عن وظيفة اخصائي اشعة بالسعودية - في القاهرة مصر

البحث عن وظيفة اخصائي اشعة بالسعودية

(فرصة عمل)

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البحث عن عمل بدوام كلي كاخصائي اشعة بخبرة 4 سنوات في السعودية.
العنوان:

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اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري صيدلية جديدة - في القاهرة مصر

مطلوب طبيب بيطري صيدلية جديدة

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبره 5 سنوات بالمجال للعمل بصيدلية بيطرية جديدة ب.
العنوان:

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24/6/2024
صورة الاعلان: طبيب بيطري - في القاهرة مصر

طبيب بيطري

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```مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي مزراعه في السعوديه بالرياض طبيب بيطري خبره في الماعز يجيد ويتحدث ال.
العنوان:

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6/6/2024
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