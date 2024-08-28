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استديو في الطوابق العليا مع عائد استثماري

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صورة الاعلان: استديو في الطوابق العليا مع عائد استثماري - في أبو ظبي الإمارات

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استديو في الطوابق العليا مع عائد استثماري يتكون الاستديو من : - غرفة معيشة / نوم - مطبخ - حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP983610 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284640

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امتلك شقة 3 غرف نوم +غرفة خادمة بإطلالة علي القناة

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امتلك شقة 3 غرف نوم +غرفة خادمة بإطلالة علي القناة تتكون هذه الشقة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة ن.
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28/8/2024
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استثمر الان |شقة كبيرة بالطوابق العليا+ اطلالة بحرية

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28/8/2024
صورة الاعلان: افضل سعر لغرفتين بالطوابق العليا واطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

افضل سعر لغرفتين بالطوابق العليا واطلالة بحرية

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افضل سعر لغرفتين بالطوابق العليا واطلالة بحرية ** هذه الشقة تتكون من: - - غرفتين نوم ماستر - غرف.
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28/8/2024
صورة الاعلان: ??? ????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ????? ?????? - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة بغرفة نوم وبلكونة، تطل على القناة، جديدة تماماً هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم - غرفة معيشة.
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27/8/2024
صورة الاعلان: شقة 3 غرف بمساحة واسعة + عرفة خادمة | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف بمساحة واسعة + عرفة خادمة | بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف بمساحة واسعة + عرفة خادمة | بدون عمولة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم .
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اتصل

27/8/2024
صورة الاعلان: بالطوابق العليا شقة مفروشة بالكامل مع بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا شقة مفروشة بالكامل مع بلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا شقة مفروشة بالكامل مع بلكونة *** تتكون هده الشقه من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة .
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اتصل

26/8/2024
صورة الاعلان: شقة مفروشة بالكامل مع إطلالة ساحرة على المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

شقة مفروشة بالكامل مع إطلالة ساحرة على المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة مفروشة بالكامل مع إطلالة ساحرة على المانجروف تتكون هذة الشقة من :- - غرفة طعام /معيشة - مطبخ.
القسم: 

اتصل

26/8/2024
صورة الاعلان: بالطوابق العليا | مفروشة بالكامل | تطل علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا | مفروشة بالكامل | تطل علي المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا | مفروشة بالكامل | تطل علي المانجروف ** الشقه مكونة من :- - غرفة نوم ماستر - غرفة.
القسم: 

اتصل

26/8/2024
صورة الاعلان: انتقل الان| استوديو بموقع وفيو ممتاز داخل مدينة مصدر - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان| استوديو بموقع وفيو ممتاز داخل مدينة مصدر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان| استوديو بموقع وفيو ممتاز داخل مدينة مصدر الاستوديو يتكون من : - غرفه نوم / جلوس - بلك.
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24/8/2024
صورة الاعلان: شقة فى قلب جزيرة الريم | طابق مرتفع | إطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

شقة فى قلب جزيرة الريم | طابق مرتفع | إطلالة بحرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة فى قلب جزيرة الريم | طابق مرتفع | إطلالة بحرية * الشقة تتكون من:- - غرفتين نوم ماستر - غرفة .
القسم: 

اتصل

24/8/2024
صورة الاعلان: شقه مفروشه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه الشقه مفروشه بالكامل ومكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرف.
القسم: 

اتصل

24/8/2024
صورة الاعلان: انقل الان لشقة بالطوابق العليا وبأطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقة بالطوابق العليا وبأطلالة بحرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقة بالطوابق العليا وبأطلالة بحرية شقة مكونة من : -غرفة ماستر -غرفة معيشة -مطبخ -غرفة.
القسم: 

اتصل

24/8/2024
صورة الاعلان: شقة دوبليكس ببلكونتين بأطلالة بحرية خلابه - في أبو ظبي الإمارات

شقة دوبليكس ببلكونتين بأطلالة بحرية خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة دوبليكس ببلكونتين بأطلالة بحرية خلابه الشقة مكونة من : * طابق سفلي : - غرفة نوم - غرفة معيشة /.
القسم: 

اتصل

24/8/2024
صورة الاعلان: تملك شقتك الان مع خطه دفع مرنه وبدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك الان مع خطه دفع مرنه وبدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك الان مع خطه دفع مرنه وبدون عمولة - بدون اي عموله - وخطه دفع مرنه يمكنك الان تملك شقه م.
القسم: 

اتصل

23/8/2024
صورة الاعلان: شقة غرفة نوم | مع بلكونة | إطلالة جزئية على البحر - في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفة نوم | مع بلكونة | إطلالة جزئية على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفة نوم | مع بلكونة | إطلالة جزئية على البحر تتكون هذه الوحدة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكون.
القسم: 

اتصل

23/8/2024
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