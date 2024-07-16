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استثمر في شقة غرفتين بالطوابق العليا مع اطلاله مذهله
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|استثمر في شقة غرفتين بالطوابق العليا مع اطلاله مذهله تتكون هذه الشقه من : * غرفه نوم ماستر * غرفة نوم * غرفة معيشة / طعام * مطبخ * غرفة خادمة مع حمام * غرفة غسيل * حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP980710 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277292
انقل الان ! شقة غرفتين مع اطلاله بحريه خلابه تتكون هذه الشقة من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة .
16/7/2024
فرصه استثماريه | شقه غرفتين مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفتين نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس.
16/7/2024
انقل الان | شقه غرفه نوم مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه جلوس / طعام - مط.
16/7/2024
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