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استثمر بمجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استثمر بمجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف - في أبو ظبي الإمارات

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المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة عائلة -مطبخ -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مخزن -3 حمامات *الطابق الأول: -غرفة النوم ماستر -3 غرف نوم -غرفة عائلة -4 حمامات -مساحة الارض: 40,000قدم مربع -الرقم المرجعي:CD978659 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة: 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة خليفة- مدينة خليفة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273447

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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي

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12/6/2024
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* فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : - 6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم ت.
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12/6/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز

(للبيع)

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12/6/2024
صورة الاعلان: فيلا سكنيه استثماريه مميزه في منطقه الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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*تتكون الفيلا من : *الطابق الارضي : -مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بكامل التجهيزات مع مخز.
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12/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن،تشطيب ديلوكس. -موقع مميز على زاويه تحتوي على:6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل .
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اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

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*الطابق الارضي: -مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بكامل التجهيزات مع مخزن - غرفة خادمة - غ.
القسم: 

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*هذه الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ .
القسم: 

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي

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