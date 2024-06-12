استثمر بمجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن،تشطيب ديلوكس. -موقع مميز على زاويه تحتوي على:6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل .

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي : -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غ.

* فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : - 6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم ت.

* فيلا تتكون من : -اربع شقق موثقه - كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله *عدد 1 شقه تتكون من.

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