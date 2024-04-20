استثمر بمجمع 32 فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

(للبيع)
|*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا: *كل فيلا تتكون من: -الطابق الأرضي: -غرفة نوم -غرفةعائلة -مجلس -صالة معيشة -مطبخ -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حمامين *الطابق الأول: -3 غرف نوم -غرفة عائلة -3 حمامات -يوجد ملحق خارجي(جيم+حوض سباحة) -المجمع له دخل سنوي -مساحة الأرض: 124,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD965371 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصةالتسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274599
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