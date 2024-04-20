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استثمر بمجمع 32 فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استثمر بمجمع 32 فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

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*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا: *كل فيلا تتكون من: -الطابق الأرضي: -غرفة نوم -غرفةعائلة -مجلس -صالة معيشة -مطبخ -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حمامين *الطابق الأول: -3 غرف نوم -غرفة عائلة -3 حمامات -يوجد ملحق خارجي(جيم+حوض سباحة) -المجمع له دخل سنوي -مساحة الأرض: 124,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD965371 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصةالتسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/6/2024
رقم الإعلان: 2274599

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صورة الاعلان: استثمر في راحة وفخامة مع هذه الفيلا الرائعة في ربدان - في أبو ظبي الإمارات

استثمر في راحة وفخامة مع هذه الفيلا الرائعة في ربدان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتميز هذه الفيلا يتصميم فاخر. تتكون الفيلا من طابقين ورووف, في الطابق الأرضي، ستجد مصعد و غرفتي نوم .
القسم: 

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20/4/2024
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