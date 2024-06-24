استثمر الان | شقة واسعة | بتشطيب عصري | موقع ممتاز

استمتع بالعيش الفاخر، بخطة دفع لعام، بدون عمولات. هذه الشقة تتكون من : - 3 غرف نوم ماستر مع خزائن.

شقة فاخرة غرفتبن نوم | بلكونة | 0 عمولة تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع خزانة ملابس - غر.

امتلك 3غرف+ خادمة مع بلكونه كبيرة تطل على الحديقة تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم ماستر مع غرفة ملا.

استديو فاخر مع بلكونة واسعة | مجتمع مميز | طابق مرتفع تتكون هذه الوحدة من : - غرفة نوم / معيشة / ط.

انتقل الان الى شقة بطابق مرتفع مع اطلالة بحرية مميزة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر مع بل.

تملك الان شقة بمساحة كبيرة واطلالة كاملة على المانجروف هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غ.

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