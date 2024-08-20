آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز ** تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة غسيل - بلكونة - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP964454 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283093

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين *الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حماما.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان - في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان تتكون هذه الوحدة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة مع.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل علي البحر تتكون هذه الشقة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة شقة مكونة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / ط.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: شقة غرفتين نوم ماستر وبدون عمولة بخطة دفع مرنة - في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم ماستر وبدون عمولة بخطة دفع مرنة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم ماستر وبدون عمولة بخطة دفع مرنة - 0 عمولة - خطة دفع مرنة تتكون الشقة من: - غرفتين.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه - في أبو ظبي الإمارات

بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه ** بدون عمولة ** خطة دفع مرنة * الشقه مكونه من : - غ.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: تملك شقتك بإطلاله خلابه بدون عموله وبخطه دفع مرنه - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك بإطلاله خلابه بدون عموله وبخطه دفع مرنه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك بإطلاله خلابه بدون عموله وبخطه دفع مرنه - بدون اي عموله - بخطه دفع مرنه * يمكنك الان ت.
القسم: 

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: إستديو بالطوابق العليا | إطلالة علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

إستديو بالطوابق العليا | إطلالة علي المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إستديو بالطوابق العليا | إطلالة علي المانجروف ** يتكون الاستديو من : - غرفة نوم / معيشة - مطبخ - .
القسم: 

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: امتلك بسعر مميز جدا | شقة جديدة دوبلكس مع تيراس - في أبو ظبي الإمارات

امتلك بسعر مميز جدا | شقة جديدة دوبلكس مع تيراس

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك بسعر مميز جدا | شقة جديدة دوبلكس مع تيراس الطابق الأرضي : * غرفة نوم ماستر * غرفة معيشة / ط.
القسم: 

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: إنتقل إلان !شقة غرفتين نوم دوبليكس مع إطلالة مريحة - في أبو ظبي الإمارات

إنتقل إلان !شقة غرفتين نوم دوبليكس مع إطلالة مريحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إنتقل إلان !شقة غرفتين نوم دوبليكس مع إطلالة مريحة * من غير عمولة * خطة دفع مريحة تتكون الشقة م.
القسم: 

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة مع بلكونة | تشطيب عصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مع بلكونة | تشطيب عصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مع بلكونة | تشطيب عصري تتكون هذه الشقه من : - غرفة نوم ماستر مع حمام ملحق - غرفة.
القسم: 

اتصل

16/8/2024
صورة الاعلان: بالطوابق العليا |تطشيب ممتاز |3غرف نوم+غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا |تطشيب ممتاز |3غرف نوم+غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا |تطشيب ممتاز |3غرف نوم+غرفة خادمة تتكون الشقة من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة.
القسم: 

اتصل

16/8/2024
صورة الاعلان: امتلك شقة مميزة مع بلكونة باطلاله خلابه | 2 باركن - في أبو ظبي الإمارات

امتلك شقة مميزة مع بلكونة باطلاله خلابه | 2 باركن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك شقة مميزة مع بلكونة باطلاله خلابه | 2 باركن الشقه تتكون من : - غرفه نوم ماستر - غرفه نوم - غ.
القسم: 

اتصل

16/8/2024
صورة الاعلان: شقه طابق ارضي بتيراس كبير مع ترجيع الايجار - في أبو ظبي الإمارات

شقه طابق ارضي بتيراس كبير مع ترجيع الايجار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه طابق ارضي بتيراس كبير مع ترجيع الايجار ** تفاصيل الشقه : - 3 غرف نوم ماستر - غرفه معيشه / طعام.
القسم: 

اتصل

16/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة مع اطلالة جميلة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مع اطلالة جميلة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مع اطلالة جميلة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة -.
القسم: 

اتصل

15/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات