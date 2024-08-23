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استثمر الان | تشطيب فاخر | مع غرفة خادمة | بلكونه

(للبيع)

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صورة الاعلان: استثمر الان | تشطيب فاخر | مع غرفة خادمة | بلكونه - في أبو ظبي الإمارات

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استثمر الان | تشطيب فاخر | مع غرفة خادمة | بلكونه التاونهاوس مكون من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفه معيشة / طعام - صالة - مطبخ غرفه خادمة مع حمام - بلكونة - حمامات لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : TH981121 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/8/2024
رقم الإعلان: 2283822

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23/8/2024
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فيلا 4 غرف علي زاويه صف اول مع حديقه كبيره

(للبيع)

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فيلا 4 غرف علي زاويه صف اول مع حديقه كبيره الفيلا مكونة من : -4 غرف ماستر -مجلس -غرفة معيشة - بلك.
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23/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*للبيع:فيلا فاخرة متعددة الطوابق بتصميم متميز.الطابق الأرضي يشمل غرفتي نوم،غرفة معيشة، مجلسين، مصعد،.
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22/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 3فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من:(7)غرف نوم ماستر-مجلس-صالت.
القسم: 

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22/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من طابق الأرضي:غرفة نوم ماستر-مجلس-غرفة المعيشة-صالة الطعام-مطبخ-استور-غرفة خادمة-3حمام.
القسم: 

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22/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى الزعاب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري فى الزعاب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من : *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: - 16 است.
القسم: 

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22/8/2024
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4فلل منفصلين - في أبو ظبي الإمارات

فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4فلل منفصلين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي كل فيلا على: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي -حوش خلفي .
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000قدم م.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 3 فلل مقسم الي:- -فيلتين كل فيلا مكونة: -6 غرف نوم -صالة -مجلس -غرفة طعام -مطبخين -8 حمامات *.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا قمة الروعه تشطيب راقى فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا قمة الروعه تشطيب راقى فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 4فلل |مسبح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 4فلل |مسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل: الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئيس.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: فرصه لا تعوض فيلا تصميم حديث و راقى فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

فرصه لا تعوض فيلا تصميم حديث و راقى فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
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