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استثمر الان | تشطيب فاخر | مع غرفة خادمة | بلكونه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|استثمر الان | تشطيب فاخر | مع غرفة خادمة | بلكونه التاونهاوس مكون من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفه معيشة / طعام - صالة - مطبخ غرفه خادمة مع حمام - بلكونة - حمامات لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : TH981121 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283822
**مجمع 5 فلل فخم كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: - مجلس - غرفة عائلة - صالة - غرفة طعام - مطبخ -.
23/8/2024
**مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة نوم - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - مخزن - 2 ح.
23/8/2024
فيلا 4 غرف علي زاويه صف اول مع حديقه كبيره الفيلا مكونة من : -4 غرف ماستر -مجلس -غرفة معيشة - بلك.
23/8/2024
*للبيع:فيلا فاخرة متعددة الطوابق بتصميم متميز.الطابق الأرضي يشمل غرفتي نوم،غرفة معيشة، مجلسين، مصعد،.
22/8/2024
هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من:(7)غرف نوم ماستر-مجلس-صالت.
22/8/2024
تتكون الفيلا من طابق الأرضي:غرفة نوم ماستر-مجلس-غرفة المعيشة-صالة الطعام-مطبخ-استور-غرفة خادمة-3حمام.
22/8/2024
**فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من : *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: - 16 است.
22/8/2024
مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي كل فيلا على: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي -حوش خلفي .
22/8/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000قدم م.
22/8/2024
**الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
22/8/2024
*مجمع 3 فلل مقسم الي:- -فيلتين كل فيلا مكونة: -6 غرف نوم -صالة -مجلس -غرفة طعام -مطبخين -8 حمامات *.
22/8/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
22/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
22/8/2024
مجمع 4 فلل: الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئيس.
22/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
22/8/2024
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