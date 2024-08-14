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استثمار جيد شقة ببلكونة وباطلالة خلابة على البوليفارد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|استثمار جيد شقة ببلكونة وباطلالة خلابة على البوليفارد تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP983263 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281876
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