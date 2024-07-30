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استاجر هيواندي اتش وان احدث موديل

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استاجر هيواندي اتش وان احدث موديل - في القاهرة مصر

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باص سياحي,عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة والأداء والتكنولوجيا، فإن سيارة Hyundai H1 تبرز كخيار استثنائي. فهي تجمع بين التصميم العصري والمساحة الواسعة والمزايا التقنية الرائعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات الكبيرة ورحلات السياحة والاحتفالات الخاصة. ومع توفر خدمات إيجار Hyundai H1 بأحدث موديل،بالتالي يمكنك الاستمتاع بكل هذه الفوائد دون الحاجة لشراء سيارة بالكامل. للحجز والاستفسار: 01100091997 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: 120
التليفون: 01100091997

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العنوان: العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,100,091,997 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279443

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29/7/2024
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تويوتا كوستر للايجار في مصر بارخص الاسعار

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر هايس جميع انواع العربيات اتوبيس 50 - في القاهرة مصر

ايجار كوستر هايس جميع انواع العربيات اتوبيس 50

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار توياتا كوستر ملاكي اتوبيس 28 او 50 عائليه لرحله سعيده خدمه ممتازه اقل الاسعار عندنا الوصول بام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

28/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

رحلة مريحة وفاخرة مع تأجير ليموزين المطار هل ترغب في تجربة نقل فاخرة ومريحة من وإلى المطار؟ نقدم لك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

28/7/2024
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