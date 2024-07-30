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استاجر هيواندي اتش وان احدث موديل
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|باص سياحي,عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة والأداء والتكنولوجيا، فإن سيارة Hyundai H1 تبرز كخيار استثنائي. فهي تجمع بين التصميم العصري والمساحة الواسعة والمزايا التقنية الرائعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات الكبيرة ورحلات السياحة والاحتفالات الخاصة. ومع توفر خدمات إيجار Hyundai H1 بأحدث موديل،بالتالي يمكنك الاستمتاع بكل هذه الفوائد دون الحاجة لشراء سيارة بالكامل. للحجز والاستفسار: 01100091997 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|120
|التليفون:
|01100091997
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|العنوان:
|العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,091,997 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279443
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