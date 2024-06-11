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استاجر ليموزين مطار القاهره
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استاجر ليموزين مطار القاهره من والي المطار الدولي كار بيقدملك خدمه ايجار ليموزين مع افخم السيارات والانواع متعدده بافضل الاسعار 01070534881
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدولي كار
|التليفون:
|01070534881
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|العنوان:
|الاردنيه- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273287
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