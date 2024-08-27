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استاجر تويوتا كوستر الان للرحلات 01119920103

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استاجر تويوتا كوستر الان للرحلات 01119920103 - في القاهرة مصر

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ايجار نقل سياحي, باص رحلات للايجار, تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات, تاجير اتوبيسات الرحلات, سعر ميني باص مرسيدس, مطلوب ميني باص للايجار, ميني باص للايجار/
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: limousine nassar
التليفون: 01119920103

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العنوان: ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/8/2024
رقم الإعلان: 2284609

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فان مرسيدس للايجار اليومي لاستقبال المطار - في القاهرة مصر

فان مرسيدس للايجار اليومي لاستقبال المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: سيارات دفع رباعي باجيرو للايجار في القاهرة - في القاهرة مصر

سيارات دفع رباعي باجيرو للايجار في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: ميكروباص المطار للايجار 01119920103 - في القاهرة مصر

ميكروباص المطار للايجار 01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, ايجار ليموزين هايس, ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: تأجير سيارات مرسيدس - في القاهرة مصر

تأجير سيارات مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33 راكب في مصر من القاهرة الي مطروح - في القاهرة مصر

ايجار باص 33 راكب في مصر من القاهرة الي مطروح

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

باص رحلات للايجار, تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات, تاجير اتوبيسات الرحلات, سعر ميني باص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: سيارات ميتسوبيشي الاقتصادية للايجار - في القاهرة مصر

سيارات ميتسوبيشي الاقتصادية للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ليموزين المطار, شركه ليموزين في القاهره, ليموزين القاهره, ليموزين المطار الخط الساخن, ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: إيجار نقل سياحي - هل يشمل الإيجار سائقًا محترفًا ومدربًا على الرحلات ؟ - في القاهرة مصر

إيجار نقل سياحي - هل يشمل الإيجار سائقًا محترفًا ومدربًا على الرحلات ؟

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي _استقبل ضيوفك بأناقة مع H1 من ليموزين نصار - خدمة متميزة - في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي _استقبل ضيوفك بأناقة مع H1 من ليموزين نصار - خدمة متميزة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: تأجير ليموزين سترتش رفاهية السفر بكل تفاصيلها - في القاهرة مصر

تأجير ليموزين سترتش رفاهية السفر بكل تفاصيلها

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجعل مناسبتك الخاصة أو رحلتك المقبلة تجربة لا تُنسى مع خدمة تأجير ليموزين سترتش الفاخرة. استمتع بأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: Mercedes Viano 7 seater car rental 2022|01100092199 - في القاهرة مصر

Mercedes Viano 7 seater car rental 2022|01100092199

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مرسيدس فيانو v250 ايجار مرسيدس V250 الفان الفاخر للمناسبات الخاصة والجولات عندما يتعلق الأمر بتنظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس رحلات مرسي علم - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس رحلات مرسي علم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لإيجار تويوتا هايس للرحلات إلى مرسى علم، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على الخدمة: التواصل مع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداى اتش وان لاستقبال المطار - في القاهرة مصر

ايجار هيونداى اتش وان لاستقبال المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لإيجار هيونداي H1 لاستقبال المطار، يمكنك اتباع نفس الخطوات التي ذكرتها سابقًا لإيجار تويوتا هايس. إل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس اب 200 لاكبار الزوار ورجال الاعمال - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس اب 200 لاكبار الزوار ورجال الاعمال

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر الآن سيارة مرسيدس E200 الفاخرة وتمتع بالرفاهية والأداء العالي! هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

نعم، الليموزين الاسترتش لدينا مزود بمجموعة من الخدمات الإضافية التي تضيف لمسة من الفخامة والراحة إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
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