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استاجر تويوتا كوستر الان للرحلات 01119920103
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284609
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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27/8/2024
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26/8/2024
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