استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار01070534881

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار سيارة كيا كرنفال تُعتبر واحدة من أكثر السيارات الفاخرة والمريحة في فئتها01070534881. تتميز بتصميم داخلي أنيق وواسع يتسع لعدد كبير من الركاب، مما يوفر مساحة واسعة للسفر برفاهية وراحة. تأتي السيارة مجهزة بمقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل والتحكم الكهربائي، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء منفصل للركاب ونظام صوتي عالي الجودة لضمان تجربة سفر لا تشوبها شائبة.