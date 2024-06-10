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استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار01070534881

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صورة الاعلان: استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار01070534881 - في القاهرة مصر

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استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار سيارة كيا كرنفال تُعتبر واحدة من أكثر السيارات الفاخرة والمريحة في فئتها01070534881. تتميز بتصميم داخلي أنيق وواسع يتسع لعدد كبير من الركاب، مما يوفر مساحة واسعة للسفر برفاهية وراحة. تأتي السيارة مجهزة بمقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل والتحكم الكهربائي، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء منفصل للركاب ونظام صوتي عالي الجودة لضمان تجربة سفر لا تشوبها شائبة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الدولي كار
التليفون: 01070534881

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العنوان: الاردنيه- العاشر من رمضان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2024
رقم الإعلان: 2273102

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10/6/2024
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10/6/2024
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10/6/2024
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10/6/2024
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9/6/2024
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: حجز ليموزين للرحلات والسفر - في القاهرة مصر

حجز ليموزين للرحلات والسفر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار - في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2024
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