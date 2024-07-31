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استئجار لاند كروزر للرحلات الطويلة والسفريات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار تويوتا لاند كروزر لخدمات كبار الزوار في مصر أسعار ليموزين لاند كروزر لماذا لاند كروزر هي الخيار الأفضل؟ الراحة والفخامة: بالتالي تُعد لاند كروزر واحدة من أكثر السيارات راحةً وأناقةً، لذلك بفضل مقصورتها الداخلية الفسيحة والتشطيبات عالية الجودة. 01101727711 ونظام الترفيه عالي الدقة، لذلك تجربة لا مثيل لها للركاب، أسعار ليموزين لاند كروزر بالتالي مما يجعلها الخيار الأمثل لكبار الزوار الذين يقدرون الراحة والأناقة. 01101727711 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|https://rentbusegypt.com/
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279694
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