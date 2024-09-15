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استأجر هيونداي إلنترا 2022 – الأناقة التي تستحقها

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
استأجر هيونداي النترا اليوم – قيادة مريحة واقتصادية بأسعار منافسة هل تبحث عن سيارة تجمع بين الراحة والأداء الممتاز مع الحفاظ على كفاءة الوقود؟ لا تبحث أكثر! نحن نقدم لك فرصة استئجار هيونداي النترا، السيارة المثالية التي تجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتقدمة لتلبية جميع احتياجاتك بأسعار تنافسية. للحجز والاستفسار :01101727711 الموقع:/
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rent buss
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/9/2024
رقم الإعلان: 2295180

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صورة الاعلان: استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك هل تبحث عن سيارة تجمع بين الكفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك هل تبحث عن سيارة تجمع بين الكفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: ?? ???? ?? ????? ???? ?? ???????? ?? ??????? ????? ??? ????? ?????? - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن سيارة توفر لك ولعائلتك أو مجموعتك تجربة سفر مريحة وفاخرة؟ لا داعي للبحث أكثر! نقدم لك فرص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: تأجير تويوتا هاي اس – قوة وراحة لمساحات واسعة - في القاهرة مصر

تأجير تويوتا هاي اس – قوة وراحة لمساحات واسعة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير تويوتا هاي اس – قوة وراحة لمساحات واسعة هل تبحث عن سيارة توفر لك ولعائلتك أو مجموعتك تجربة سف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة: إيجار جيب لخدمة استثنائية" - في القاهرة مصر

"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة: إيجار جيب لخدمة استثنائية"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات جيب ,جيب للايجار ,انواع سيارات الزفاف ,ايجار سيارات زفاف ,ايجار سيارات ,سيارات زفاف للا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: ايجار سياره مرسيدس فيانو (7مقاعد) - في القاهرة مصر

ايجار سياره مرسيدس فيانو (7مقاعد)

(للإيجار)

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للإيجار: مرسيدس فيانو هل تحتاج إلى سيارة فاخرة توفر الراحة والرحابة في رحلاتك اكتشف مرسيدس فيانو، ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: "استأجر أتوبيس مرسيدس اليوم – الفضاء المثالي لنقل 33 فردًا براحة وفخامة!" - في القاهرة مصر

"استأجر أتوبيس مرسيدس اليوم – الفضاء المثالي لنقل 33 فردًا براحة وفخامة!"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر أتوبيس مرسيدس اليوم – الفضاء المثالي لنقل 33 فردًا براحة وفخامة! هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة.
العنوان:

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القسم: 

11,017,277 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: استأجر أتوبيس مرسيدس لـ50 فردًا اليوم – الفضاء المثالي لنقل مجموعاتك الكبي - في القاهرة مصر

استأجر أتوبيس مرسيدس لـ50 فردًا اليوم – الفضاء المثالي لنقل مجموعاتك الكبي

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القسم: 

1,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا راش اليوم – التصميم العصري والرحابة في سيارة واحدة! - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا راش اليوم – التصميم العصري والرحابة في سيارة واحدة!

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- في القاهرة مصر

استأجر تويوتا راش اليوم – التصميم العصري والرحابة في سيارة واحدة! هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأناق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

14/9/2024
صورة الاعلان: استأجر ميتسوبيشي اكسباندر اليوم – الأداء القوي والراحة في سيارة متعددة - في القاهرة مصر

استأجر ميتسوبيشي اكسباندر اليوم – الأداء القوي والراحة في سيارة متعددة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر ميتسوبيشي اكسباندر اليوم – الأداء القوي والراحة في سيارة متعددة الاستخدامات هل تبحث عن سيارة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: "اكتشف أنواع سيارات الزفاف الفاخرة مع إيجار ليموزين استرتش" - في القاهرة مصر

"اكتشف أنواع سيارات الزفاف الفاخرة مع إيجار ليموزين استرتش"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

انواع سيارات الزفاف ,ايجار سيارات زفاف ,ايجار سيارات ,سيارات زفاف للايجار ,ايجار سيارة كرايسلر ,سيار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة" - في القاهرة مصر

"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس ,مرسيدس للايجار ,انواع سيارات الزفاف ,ايجار سيارات زفاف ,ايجار سيارات ,سيارات زف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة" - في القاهرة مصر

"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس ,مرسيدس للايجار ,انواع سيارات الزفاف ,ايجار سيارات زفاف ,ايجار سيارات ,سيارات زف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة" - في القاهرة مصر

"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس ,مرسيدس للايجار ,انواع سيارات الزفاف ,ايجار سيارات زفاف ,ايجار سيارات ,سيارات زف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة" - في القاهرة مصر

"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس ,مرسيدس للايجار ,انواع سيارات الزفاف ,ايجار سيارات زفاف ,ايجار سيارات ,سيارات زف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
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