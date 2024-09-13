استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية! هل تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الراحة والسعة لمجموعتك الكبيرة؟ ميني باص شيفروليه هو الخيار المثالي! مع تصميمه العصري وسعته الكبيرة، يضمن لك ميني باص شيفروليه تجربة نقل مريحة وآمنة، مثالية للعائلات، الفرق، أو أي مجموعة تبحث عن راحة استثنائية. يتميز ميني باص شيفروليه بمقاعد واسعة ومريحة توفر الراحة لجميع الركاب حتى في الرحلات الطويلة. كما يأتي مع مساحة تخزين كبيرة تكفي لحمل جميع الأمتعة والمعدات الخاصة بك. الرقم 01101727711