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استأجر ميتسوبيشي اكسباندر اليوم – الأداء القوي والراحة في سيارة متعددة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استأجر ميتسوبيشي اكسباندر اليوم – الأداء القوي والراحة في سيارة متعددة الاستخدامات هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء الممتاز والراحة الفائقة؟ نقدم لك ميتسوبيشي اكسباندر، الخيار المثالي للعائلات والمغامرات بفضل تصميمها المتين وتفاصيلها العصرية! مميزات ميتسوبيشي اكسباندر: أداء قوي: محرك متقدم يوفر قوة دفع متميزة مع قيادة سلسة على جميع أنواع الطرق. راحة فريدة: مقاعد مريحة ومساحة داخلية واسعة تضمن تجربة سفر مريحة لكل الركاب. تصميم أنيق: شكل خارجي عصري وجذاب مع تصميم داخلي يُعزز الراحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rent buss
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295111
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