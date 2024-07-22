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استأجر كوستر سياحي من رينت باص
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|نقل سياحي للرحلات يعتبر استئجار ميني باص بسعة 25 فردًا خيارًا ممتازًا للرحلات السياحية، حيث يوفر العديد من المزايا التي تسهم في جعل الرحلة مريحة وممتعة. دعنا نلقي نظرة على بعض الأسباب التي تجعل من استئجار ميني باص خيارًا مثاليًا: اقتصاديًا بالمقارنة لذلك مع استئجار عدة سيارات صغيرة. نقل سياحي للرحلات 01014555692 الراحة والتنظيم: بالتالي يوفر الميني باص راحة كبيرة حيث يمكن للجميع السفر معًا في نفس المركبة /%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|https://rentbusegypt.com/
|التليفون:
|01014555692
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|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278222
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