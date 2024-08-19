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استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة!
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة! تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة؟ نقدم لك فيانو، السيارة المثالية لرحلاتك الفاخرة سواء كانت للعمل أو الترفيه. مميزات فيانو: فخامة بلا حدود: تصميم داخلي أنيق وفاخر يلبي أعلى معايير الراحة. مساحة واسعة: تتسع فيانو لسبعة ركاب براحة تامة، مع مقاعد جلدية مريحة ومساحة كافية للأرجل. تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282959
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