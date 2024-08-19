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استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة!

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة! تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة؟ نقدم لك فيانو، السيارة المثالية لرحلاتك الفاخرة سواء كانت للعمل أو الترفيه. مميزات فيانو: فخامة بلا حدود: تصميم داخلي أنيق وفاخر يلبي أعلى معايير الراحة. مساحة واسعة: تتسع فيانو لسبعة ركاب براحة تامة، مع مقاعد جلدية مريحة ومساحة كافية للأرجل. تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2282958

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صورة الاعلان: ايجار مرسيدس مايباخ -ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس مايباخ -ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحي في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحي في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر الشركة | 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات,.
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1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اكسبندر بأقل سعر 7ر اكب - في القاهرة مصر

ايجار اكسبندر بأقل سعر 7ر اكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ليموزين المطار, شركه ليموزين في القاهره, ليموزين القاهره, ليموزين المطار الخط الساخن, ليموزين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: النقل سياحى بأسعار معقولة - في القاهرة مصر

النقل سياحى بأسعار معقولة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أسعار النقل السياحى النقل السياحى الاقتصادى Economic tourist transportation لذلك النقل السياحي ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: باصات سياحية في مصر للايجار - في القاهرة مصر

باصات سياحية في مصر للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ايجار اتوبيس رحلات, اسعار تاجير اتوبيسات رحلات 2020, اسعار تاجير اتوبيسات رحلات 2021, ايجار ات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فان للمطار - في القاهرة مصر

مرسيدس فان للمطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة! - في القاهرة مصر

استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة! تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة؟ نقدم لك فيانو، السيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: نقل سياحي للايجار - في القاهرة مصر

نقل سياحي للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار باص سياحي, إيجار حافلة سياحية, ارخص نقل سياحي, اسعار ايجار السيارات بدجت, ايجار, ايجار ات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي النترا الحديثة بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي النترا الحديثة بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ما تترددش واتصل دلوقتي على *ليموزين نصار* واستأجر هيونداي النترا بأقل سعر وأفضل جودة! 💥 احج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا هايس لتوصيلات المطار - في القاهرة مصر

تويوتا هايس لتوصيلات المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: باص 33 راكب للتأجير في القاهرة - في القاهرة مصر

باص 33 راكب للتأجير في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحي 33 راكب 2023 - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحي 33 راكب 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

توبيس رحلات للايجار, اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارة اكسبندر - في القاهرة مصر

ايجار سيارة اكسبندر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز ليمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس E200 – الرفاهية والأناقة في كل رحلة! - في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس E200 – الرفاهية والأناقة في كل رحلة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس E200 – الرفاهية والأناقة في كل رحلة! هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تليق بمستوى تميزك؟ نق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيسات نقل جماعي مرسيدس 50 راكب - في القاهرة مصر

تأجير أتوبيسات نقل جماعي مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

•سعة كبيرة: أتوبيساتنا تتسع لـ50 راكبًا، مما يجعلها مثالية للرحلات المدرسية، الرحلات العائلية، وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/8/2024
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