أضف إعلانك مجاناً
استأجر تويوتا هايس 2022 – الأداء المثالي والفخامة في كل رحلة!
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استئجار تويوتا هايس: القوة والمرونة لمجموعاتك هل تبحثون عن سيارة تتميز بالقوة والمرونة لتلبية احتياجات مجموعاتكم الكبيرة؟ نقدم لكم تويوتا هايس، الاختيار المثالي للرحلات الجماعية والتنقلات اليومية. بفضل تصميمها العملي وأداءها الممتاز، تويوتا هايس تضمن راحة جميع الركاب وتلبية جميع احتياجاتكم. مميزات تويوتا هايس: مساحة داخلية واسعة: تصميم يتسع لعدد كبير من الركاب مع توفير مساحة كافية للأمتعة. راحة استثنائية: مقاعد مريحة ونظام تعليق متقدم يضمن رحلة سلسة ومريحة. أداء قوي: محرك موثوق وكفا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rent buss
|التليفون:
|01101727711
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12 شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294879
استأجر هيونداي توسان 2022 – تجربة قيادة فاخرة وأداء قوي في كل رحلة! إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين.
13/9/2024
استأجر كيا سبورتاج 2022 – القوة والتصميم العصري في كل رحلة! هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة، الأ.
13/9/2024
استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى! إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين السعة الكبي.
13/9/2024
استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية! هل تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الراحة.
13/9/2024
سيارة ليموزين للإيجار خدمات ليموزين المطار,اسعار ايجار ليموزين المطار شركة ليموزين بدايه تقدم اقوى .
13/9/2024
SUV بأسعار مخفضة, SUV للإيجار للسفر, SUV للإيجار للمناسبات, SUV للايجار الشهري, SUV للايجار اليومي, .
11/9/2024
ايجار اتوبيس ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغرد.
11/9/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة لرحلتك القادمة؟ نقدّم لك باص ميتسوبيشي 28 راكب للإيجار، الخيار ال.
11/9/2024
•مكيف هواء قوي لتبقى منتعشًا في كل الرحلات. استأجر الآن واستمتع بقيادة سيارة تجمع بين الراحة والأدا.
11/9/2024
تأجير ميكروباص رحلات تويوتا هايس بأقل الأسعار! / هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة لرحلتك القادمة.
11/9/2024
استأجر هيونداي H1 – السيارة المثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة مع العائلة أو الأصدق.
11/9/2024
استأجر هيونداي H1 – السيارة المثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة مع العائلة أو الأصدق.
11/9/2024
استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة أو مناسبة مع مجموعة ك.
11/9/2024
استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة أو مناسبة مع مجموعة ك.
11/9/2024
استأجر ميني باص شيفروليه لـ 28 فرد – الحل المثالي للنقل الجماعي! هل تبحث عن وسيلة نقل واسعة ومريحة ل.
11/9/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.