استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى! إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين السعة الكبيرة والراحة المثلى لمجموعتك الكبيرة، فإن تويوتا كوستر هي الخيار المثالي! مع قدرتها على استيعاب 22 فردًا، تعد تويوتا كوستر الحل الأمثل للرحلات الجماعية، الفعاليات الكبيرة، والمناسبات الخاصة. تتميز تويوتا كوستر بمقصورة واسعة توفر راحة استثنائية لجميع الركاب، بفضل مقاعدها المريحة والمساحة الواسعة للأمتعة. توفر السيارة أيضًا أنظمة أمان متطورة تضمن سلامة الجميع، مما يجعلها الخيار الأمثل لنقل الم