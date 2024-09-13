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استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى!

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى! إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين السعة الكبيرة والراحة المثلى لمجموعتك الكبيرة، فإن تويوتا كوستر هي الخيار المثالي! مع قدرتها على استيعاب 22 فردًا، تعد تويوتا كوستر الحل الأمثل للرحلات الجماعية، الفعاليات الكبيرة، والمناسبات الخاصة. تتميز تويوتا كوستر بمقصورة واسعة توفر راحة استثنائية لجميع الركاب، بفضل مقاعدها المريحة والمساحة الواسعة للأمتعة. توفر السيارة أيضًا أنظمة أمان متطورة تضمن سلامة الجميع، مما يجعلها الخيار الأمثل لنقل الم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rent buss
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/9/2024
رقم الإعلان: 2294954

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13/9/2024
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11/9/2024
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1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا هايس 2022 – الأداء المثالي والفخامة في كل رحلة! - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا هايس 2022 – الأداء المثالي والفخامة في كل رحلة!

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- في القاهرة مصر

استئجار تويوتا هايس: القوة والمرونة لمجموعاتك هل تبحثون عن سيارة تتميز بالقوة والمرونة لتلبية احتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: تأجير باص ميتسوبيشي 28 راكب - في القاهرة مصر

تأجير باص ميتسوبيشي 28 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/9/2024
صورة الاعلان: إيجار سيارة هيونداي اتش وان 7 راكب - في القاهرة مصر

إيجار سيارة هيونداي اتش وان 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/9/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس للساحل الشمالى - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس للساحل الشمالى

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير ميكروباص رحلات تويوتا هايس بأقل الأسعار! / هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة لرحلتك القادمة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: استأجر هيونداي H1 – السيارة المثالية للعائلات والمجموعات الكبير - في القاهرة مصر

استأجر هيونداي H1 – السيارة المثالية للعائلات والمجموعات الكبير

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر هيونداي H1 – السيارة المثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة مع العائلة أو الأصدق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا هايس 2022 – الأداء المثالي والفخامة في كل رحلة! - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا هايس 2022 – الأداء المثالي والفخامة في كل رحلة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر هيونداي H1 – السيارة المثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة مع العائلة أو الأصدق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة أو مناسبة مع مجموعة ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة أو مناسبة مع مجموعة ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
صورة الاعلان: استأجر ميني باص شيفروليه لـ 28 فرد – الحل المثالي للنقل الجماعي! - في القاهرة مصر

استأجر ميني باص شيفروليه لـ 28 فرد – الحل المثالي للنقل الجماعي!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر ميني باص شيفروليه لـ 28 فرد – الحل المثالي للنقل الجماعي! هل تبحث عن وسيلة نقل واسعة ومريحة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/9/2024
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