استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة أو مناسبة مع مجموعة كبيرة من الأشخاص؟ تويوتا كوستر هي الخيار المثالي لك! توفر لك السيارة مساحة واسعة لـ 22 فردًا، مما يجعلها مثالية للتنقل الجماعي، الرحلات العائلية، والمناسبات الخاصة. مع راحة متفوقة وأداء قوي، ستضمن تويوتا كوستر تجربة سفر ممتعة وآمنة لمجموعتك. احجز الآن واستمتع بأفضل العروض على إيجار تويوتا كوستر! للتواصل والحجز: 01101717711] لمزيد من التفاصيل:تويوتا #تويو