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استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك هل تبحث عن سيارة تجمع بين الكفاءة والموثوقية لتلبية احتياجاتك اليومية؟ لا داعي للبحث أكثر! نقدم لك فرصة استئجار تويوتا كورولا، السيارة المثالية التي تدمج بين الأداء الممتاز والاقتصاد في استهلاك الوقود، لتكون الخيار الأمثل لمتطلباتك اليومية. للحجز والاستفسار :01101727711 الموقع:/
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rent buss
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295182
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