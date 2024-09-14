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استأجر تويوتا راش اليوم – التصميم العصري والرحابة في سيارة واحدة!

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
استأجر تويوتا راش اليوم – التصميم العصري والرحابة في سيارة واحدة! هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة والعملية؟ نقدم لك تويوتا راش، السيارة التي تجمع بين التصميم العصري والمساحة الواسعة لتلبية احتياجاتك اليومية والمغامرات الخاصة! مميزات تويوتا راش: تصميم عصري: شكل خارجي أنيق وجذاب يجعلها تبرز على الطريق، مع تفاصيل داخلية تكمّل جمالية التصميم. مساحة رحبة: مقاعد مريحة مع مساحة كافية للأمتعة، مما يجعلها مثالية للعائلات والرحلات. أداء قوي وموثوق: محرك فعال يوفر قيادة سلسة وقوة دفع ممتاز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rent buss
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 14/9/2024
رقم الإعلان: 2295110

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14/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة" - في القاهرة مصر

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القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة" - في القاهرة مصر

"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس ,مرسيدس للايجار ,انواع سيارات الزفاف ,ايجار سيارات زفاف ,ايجار سيارات ,سيارات زف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة" - في القاهرة مصر

"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة – إيجار مرسيدس C180 بأسعار مميزة"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس ,مرسيدس للايجار ,انواع سيارات الزفاف ,ايجار سيارات زفاف ,ايجار سيارات ,سيارات زف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: استأجر هيونداي توسان 2022 – تجربة قيادة فاخرة وأداء قوي في كل رحلة! - في القاهرة مصر

استأجر هيونداي توسان 2022 – تجربة قيادة فاخرة وأداء قوي في كل رحلة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر هيونداي توسان 2022 – تجربة قيادة فاخرة وأداء قوي في كل رحلة! إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/9/2024
صورة الاعلان: استأجر كيا سبورتاج 2022 – القوة والتصميم العصري في كل رحلة! - في القاهرة مصر

استأجر كيا سبورتاج 2022 – القوة والتصميم العصري في كل رحلة!

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- في القاهرة مصر

استأجر كيا سبورتاج 2022 – القوة والتصميم العصري في كل رحلة! هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة، الأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى! - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى!

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- في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى! إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين السعة الكبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/9/2024
صورة الاعلان: استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية! - في القاهرة مصر

استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية! هل تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الراحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/9/2024
صورة الاعلان: إيجار ليموزين المطار _ إيجار سيارة كيا سبورتاج الشكل الجديد 2023 - في القاهرة مصر

إيجار ليموزين المطار _ إيجار سيارة كيا سبورتاج الشكل الجديد 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سيارة ليموزين للإيجار خدمات ليموزين المطار,اسعار ايجار ليموزين المطار شركة ليموزين بدايه تقدم اقوى .
العنوان:

القاهرة - مصر
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13/9/2024
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