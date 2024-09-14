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استأجر تويوتا راش اليوم – التصميم العصري والرحابة في سيارة واحدة!
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استأجر تويوتا راش اليوم – التصميم العصري والرحابة في سيارة واحدة! هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة والعملية؟ نقدم لك تويوتا راش، السيارة التي تجمع بين التصميم العصري والمساحة الواسعة لتلبية احتياجاتك اليومية والمغامرات الخاصة! مميزات تويوتا راش: تصميم عصري: شكل خارجي أنيق وجذاب يجعلها تبرز على الطريق، مع تفاصيل داخلية تكمّل جمالية التصميم. مساحة رحبة: مقاعد مريحة مع مساحة كافية للأمتعة، مما يجعلها مثالية للعائلات والرحلات. أداء قوي وموثوق: محرك فعال يوفر قيادة سلسة وقوة دفع ممتاز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rent buss
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295110
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