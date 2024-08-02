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ارض 70 فدان قبلى العلمين الجديدة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ارض 70 فدان قبلى العلمين الجديدة فاتحين ملف الرى ترعه مطلوب 180000فى الفدان 01200180108 01063322303
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|برج العرب- القاهرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280022
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