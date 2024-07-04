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ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار ميكروباصات تويوتا هايس نقل سياحي ميكروباص تويوتا إن خدمات النقل السياحي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نجاح وراحة رحلات السفر في هذا السياق تبرز شركة تورست باص كواحدة من الرواد في مجال خدمات النقل السياحي وتقدم تجربة فريدة للمسافرين عبر طريق مميزة من خلال تفضيلات العملاء خدمات النقل السياحي التي تقدمها شركة تورست باص وكيف تميزت على الطرق المميزة.01121759535 شارع الحجاز-ميدان المحكمة- مضر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|+201121759535
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275877
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4/7/2024
تأجير ميكروباص تويوتا هايس بشكل يومي ولخدمات استقبال المطار ليموزين مطار بالتالي يعتبر ميكروباص تويو.
4/7/2024
ليموزين هيونداي اتش وان 20 هو خيار ممتاز لمن يبحثون عن راحة وفخامة في تجربة السفر. إليك بعض المعلوما.
4/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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