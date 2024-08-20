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ارخص بوابة دخول الافراد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ارخص بوابة مرور افراد بالمملكة بوابة دوارة ترنستيل تعمل ببصمة الاصبع والكارت يمكن ايضا اضافة جهاز بصمة الوجه وبرمجته علي البوابة تعمل في الاتجاهين تتصل مباشرة بجهاز الكمبيوتر لنقل البصمات مصنعة من الترنستيل المقاوم للعوامل الجوية ضمان سنتين التركيب مجانا داخل فروعنا فروعنا : الرياض - جدة - خميس مشيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|momen
|التليفون:
|0535301349
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|العنوان:
|- الياسمين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,950 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283876
نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
20/8/2024
أصبحت البطاقات البلاستيكية ID علامة بارزة فى العديد من المجالات منها البنوك والشركات والمراكز التعلي.
15/8/2024
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12/8/2024
تحتاج مواقف السيارات والجراجات الى بوابات الكترونية للسيارات تقوم بتنظيم حركة دخول وخروج السيارات ول.
11/8/2024
إذا كنت ترغب في جذب الحضور والحصول على فرصة فريدة لزيادة مشاركة جمهورك والتواصل معهم يمكنك اضافة الش.
10/8/2024
لعل بوابات الأفراد قطعة هامة للعديد من المنشئات مثل الفنادق والشركات والمشافى والمراكز التعليمية وال.
8/8/2024
بوابات امنية لدخول وخروج الافراد بوابات مرور الافراد والموظفين تعمل البوابات على تنظيم حركة مرور .
8/8/2024
اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق توفر أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاق.
5/8/2024
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31/7/2024
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27/7/2024
بوابة دخول وخروج النادى بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | بوابة دخول وخروج النادى.
25/7/2024
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23/7/2024
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20/7/2024
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20/7/2024
يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
20/7/2024
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