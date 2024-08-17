اخصاية تمريض

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تفاصيل الإعلان
|مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية #أخصائيات_تمريض مصنفات يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك خبرة في قسم النساء والتوليد وقسم الكلي { العمر لا يزيد عن 35 سنة } الراتب الأساسى 5000 ريال سكن + إقامة + تأمين الطبى + تذاكر السفر /// مدة العقد سنتين + أجازة 30 يوم مدفوعة / سنة + مكافأة نهاية الخدمة ½ شهر / سنة /// الدوام (9) ساعات شفت واحد+3 ساعات اوفر تايم اوفرتايم الساعة بساعة – يوم الجمعة أجازة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس تليجرام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|58شارع سوريا- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282721
مطلـوب #استشاري_عيون لمستشفى بـ #الطائف #المملكه_العربية_السعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتو.
17/8/2024
لمستشفى كبرى بالطائف بالمملكة العربية السعودية مطلوب . #اخصائيات_نسا الشروط: · خبرة لا تقل عن سنتين .
12/8/2024
مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية #أخصائيات_تمريض مصنفات يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك خبرة في .
5/8/2024
مطلوب لكبرى المجمعات بمدينة الباحة #اخصائيات_جلديةو_تجميل خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعو.
28/7/2024
مطلوب لكبري المجمعات بمدينة مكة وجدة اخصائيات واخصائين تقويم اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستي.
22/7/2024
مطلوب شركة طبية بمدينة الباحة #اخصائيات_جلديةو_تجميل خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعودى .
14/7/2024
البحث عن عمل بدوام كلي كاخصائي اشعة بخبرة 4 سنوات في السعودية.
5/7/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبره 5 سنوات بالمجال للعمل بصيدلية بيطرية جديدة ب.
24/6/2024
```مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي مزراعه في السعوديه بالرياض طبيب بيطري خبره في الماعز يجيد ويتحدث ال.
6/6/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبره لا تقل عن 5 سنوات بالمجال للعمل بصيدلية بيطر.
26/5/2024
تاشيرات حره للسعودية 🇸🇦🇸🇦 بدون عقد عمل (فني مختبر )(اخصائي مختبر ) خ.
25/5/2024
تأشيرات حرة للسعودية بدون عقد عمل 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (صيدلي ) خص.
20/5/2024
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