اخصاية تمريض

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تفاصيل الإعلان
|مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية #أخصائيات_تمريض مصنفات يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك خبرة في قسم النساء والتوليد وقسم الكلي { العمر لا يزيد عن 35 سنة } الراتب الأساسى 5000 ريال سكن + إقامة + تأمين الطبى + تذاكر السفر /// مدة العقد سنتين + أجازة 30 يوم مدفوعة / سنة + مكافأة نهاية الخدمة ½ شهر / سنة /// الدوام (9) ساعات شفت واحد+3 ساعات اوفر تايم اوفرتايم الساعة بساعة – يوم الجمعة أجازة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|58شارع سوريا- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282301
مطلوب للتعاقد فورا للعمل في السعوديه مهندس كهربائي سيارات خبره في صيانه سيارات النقل الثقيل الوظيف.
10/8/2024
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10/8/2024
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6/8/2024
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5/8/2024
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19/7/2024
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7/7/2024
```مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مصاعد في السعوديه بالرياض مهندس مبيعات كهربائي مصاعدخبره لا تقل.
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1/6/2024
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19/5/2024
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