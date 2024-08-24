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اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. إدارة الحملات التسويقية الرقمية بما في ذلك إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، تحسين محركات البحث (SEO)، والتسويق عبر البريد الإلكتروني. تحليل السوق وتقديم تقارير دورية عن الأداء، مع اقتراح تحسينات بناءً على البيانات. تطوير محتوى تسويقي إبداعي يستهدف الجمهور المناسب ويعزز من تفاعلهم مع الشركة. التنسيق مع فرق العمل الأخرى لضمان تكامل استراتيجيات التسويق مع أهداف الشركة العامة. إ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: bassem
التليفون: 01009130914

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العنوان: Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- hadayek al ahram
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,211 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/8/2024
رقم الإعلان: 2283931

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اخصائي تسويق الكتروني - في الجيزة مصر

اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

12,211 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: اخصائي تسويق الكتروني - في الجيزة مصر

اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

12,211 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: اخصائي تسويق الكتروني - في الجيزة مصر

اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: مدير تسويق - مستوى خبير - في الجيزة مصر

مدير تسويق - مستوى خبير

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المسمى الوظيفي: مدير تسويق - مستوى خبير الموقع: دوام كامل (مقر المكتب: القاهرة، مصر) الوصف الوظيفي:.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

العمر 25الي45سنه حاصل علي بكالريوس تجارة نظم ومعلومات - يشترط خبرة في التسويق اقل شي سنه - خبرة في ب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_موظف_ادارة_عقارات_للسعودية -1خبرة لاتقل عن 5 سنوات في ادارة العقارات -2ملم بالاساليب المح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

وظائف_شاغرة بشركة تجارية بالسعودية الرياض مندوب_مبيعات ادوات_صحية - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: تأشيرات عمل حره للسعودية - في الجيزة مصر

تأشيرات عمل حره للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عروضنا لسه مستمرة (فرصة سفر) أقوى عروض علي تاشيرات السعوديه تخفيضات علي التاشيرات والاقامات بدووون.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2024
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