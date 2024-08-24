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اخصائي تسويق الكتروني
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. إدارة الحملات التسويقية الرقمية بما في ذلك إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، تحسين محركات البحث (SEO)، والتسويق عبر البريد الإلكتروني. تحليل السوق وتقديم تقارير دورية عن الأداء، مع اقتراح تحسينات بناءً على البيانات. تطوير محتوى تسويقي إبداعي يستهدف الجمهور المناسب ويعزز من تفاعلهم مع الشركة. التنسيق مع فرق العمل الأخرى لضمان تكامل استراتيجيات التسويق مع أهداف الشركة العامة. إ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01009130914
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|العنوان:
|Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- hadayek al ahram
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283931
المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة ا.
24/8/2024
المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة ا.
22/8/2024
المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة .
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