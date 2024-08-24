اخصائي تسويق الكتروني

المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. إدارة الحملات التسويقية الرقمية بما في ذلك إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، تحسين محركات البحث (SEO)، والتسويق عبر البريد الإلكتروني. تحليل السوق وتقديم تقارير دورية عن الأداء، مع اقتراح تحسينات بناءً على البيانات. تطوير محتوى تسويقي إبداعي يستهدف الجمهور المناسب ويعزز من تفاعلهم مع الشركة. التنسيق مع فرق العمل الأخرى لضمان تكامل استراتيجيات التسويق مع أهداف الشركة العامة. إ