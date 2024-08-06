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احواض كوريان مودرن
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصومات جامده على سعر المتر ومش كده وبس خصومات وعروض مستمره على سعر لوح ما هى استخدامات الكوريان (الرخام الصناعى ) وحدات الحمامات / المطابخ / كاونترات الاستقبال / قرص الترابيزات كاونتر توب المستشفيات والمعامل / احواض المطابخ / احواض الحمامات تجليد الحوائط / تجليد المستشفيات وغرف العمليات ارضيات الاسانسير لخفة الوزن / مكاتب الاستقبال تركيب احواض من نفس الخامة مانع نهائيا للتسريب / احواض الزرع نورن ديزاين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كومباكت شغلك مضمون مع نورن ديزاين
|التليفون:
|01551557251
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280754
1شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصوم.
6/8/2024
قرص كوريان للمعامل و المطابخ قرص كوريان للمعامل و المطابخ شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
6/8/2024
تركيب مختلف الوان الكوريان تركيب مختلف الوان الكوريان الكورى المستورد شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتك.
1/8/2024
يا صيف يا صيف . عيش الصيف بانتعاش وانسى حرارة الصيف هتصيف و تنفذ مشروعك باقل سعر و تحدى مع عروض.
1/8/2024
– شركة نور ديزاين متخصصة فى توريد و تركيب جميع اعمال الكومباكت و الكوريان لمعرفة سابقة اعمال نور دي.
31/7/2024
بسعر المتر حمامات كومباكت بسعر المتر المربع حمامات كومباكت جميع الخامات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
30/7/2024
الواح كومباكت باكسسورات استانلس ستيل 304 تستورد شركة نور ديزاين الكومباكت من اكبر الشركات - sunful.
29/7/2024
كومباكت قواطيع صينى و هندى و فرنساوى في ايجي ستون هتخلص مشروعك باقل سعر واعلي جودة علشان عندنا مهندس.
27/7/2024
نحن من اوائل الشركات فى تركيب الكومباكت منذ اكثر من 10 سنوات ( نورن ديزاين ) دلوقتى تقدر تستخم الك.
27/7/2024
مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر كومباكت شامل التوريد والتركيب مفاجاه نورن ديزاين علي سعر ا.
25/7/2024
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24/7/2024
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24/7/2024
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22/7/2024
الكومباكت HPL من شركة نورن ديزاين نقوم بتصنيع ترابيزات_المطاعم - الكافيهات بـ ( المقاس واللون والشك.
22/7/2024
مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى مطابخ من خامة الكوريان الكورى المستورد بديل الرخام الطبي.
21/7/2024
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