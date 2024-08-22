احجز الان | فيلا فخمةو قريبة من الشاطئ | صفقة جيدة بلا عمولة تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي -غرفتين نوم ماستر -منطقة المعيشة / تناول الطعام -مطبخ -غرفة خادمة مع حمام -مخزن -غرفة غسيل -تواليت *الطابق الأول -غرفتين نوم ماستر مع بلكونة -3غرف نوم ماستر - منطقة معيشة -مطبخ تحضيري *السطح -منطقة معيشة -حمام سباحة *المنطقة الخارجية -غرفة سائقين بحمام -موقف سيارات -حديقة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم: 026592300 الرقم المرجعي: VH984864 رخصة التسجيل العقاري: 53733