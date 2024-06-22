احجز الان | فيلا فخمةو قريبة من الشاطئ | صفقة جيدة بلا عمولة تتكون هذه الفيلا من: **الطابق الأرضي -غرفتين نوم ماستر -منطقة المعيشة/تناول الطعام -مطبخ -غرفة خادمة مع حمام -مخزن -غرفة غسيل -تواليت **الطابق الأول -غرفتين نوم ماستر مع بلكونة -3 غرف نوم ماستر -منطقة معيشة -مطبخ تحضيري **السطح -منطقة معيشة -حمام سباحة **المنطقة الخارجية -غرفة سائقين بحمام -موقف سيارات -حديقة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي: VH984864 رخصة التسجيل العقاري: 53733