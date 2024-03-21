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اجهزة فحص السيارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة فحص السيارات - في الرياض السعودية

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توريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات نقدم حلولًا متكاملة لتوريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات، بما في ذلك: أنواع الشاشات: شاشات LCD: مناسبة لعرض المحتوى الثابت والمتحرك. شاشات LED: توفر جودة صورة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة. شاشات OLED: توفر أفضل جودة صورة وزوايا مشاهدة واسعة. أحجام الشاشات: شاشات صغيرة: مناسبة لعرض المعلومات في الأماكن الضيقة. شاشات متوسطة الحجم: مناسبة لعرض الإعلانات وعرض المنتجات في المتاجر. شاشات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة نظم العاصمة للتجارة
التليفون: 0553270142

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2024
رقم الإعلان: 2273916

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صورة الاعلان: كمبروسر تكسير ورمالة - في الرياض السعودية

كمبروسر تكسير ورمالة

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

كمبروسر تكسير ورمالة رش الحديد والحجر والبوهية 0568625319.
العنوان:

الرياض - السعودية

11 ريال

21/3/2024
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