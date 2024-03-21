اجهزة فحص السيارات

(للبيع)
|توريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات نقدم حلولًا متكاملة لتوريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات، بما في ذلك: أنواع الشاشات: شاشات LCD: مناسبة لعرض المحتوى الثابت والمتحرك. شاشات LED: توفر جودة صورة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة. شاشات OLED: توفر أفضل جودة صورة وزوايا مشاهدة واسعة. أحجام الشاشات: شاشات صغيرة: مناسبة لعرض المعلومات في الأماكن الضيقة. شاشات متوسطة الحجم: مناسبة لعرض الإعلانات وعرض المنتجات في المتاجر. شاشات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسة نظم العاصمة للتجارة
|التليفون:
|0553270142
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273916
11 ريال