اجهزة فحص السيارات

توريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات نقدم حلولًا متكاملة لتوريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات، بما في ذلك: أنواع الشاشات: شاشات LCD: مناسبة لعرض المحتوى الثابت والمتحرك. شاشات LED: توفر جودة صورة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة. شاشات OLED: توفر أفضل جودة صورة وزوايا مشاهدة واسعة. أحجام الشاشات: شاشات صغيرة: مناسبة لعرض المعلومات في الأماكن الضيقة. شاشات متوسطة الحجم: مناسبة لعرض الإعلانات وعرض المنتجات في المتاجر. شاشات