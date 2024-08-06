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اجهزة حضور و انصراف كونفوى CF500 في اسكندرية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف كونفوى CF500 في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

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Display: 2.8” Color LCD Max ID: 500Interface: TCP/IP USB Max Fingerprint: 2000 Max Face: 500 Max Record: 50,000 Power: DC 12 V 1.5A, Software: Time .Net Power Options: Built-in Battery Simple access control ✓ضمان استبدال لمدة سنة ضد عيوب الصناعة عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whatsapp link: العنوان 13 st Sezostrees Alexandria Egypt * الشركة مسجلة ضريبيا و يوجد لدينا سجل تجاري *
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal surveillance systems
التليفون: 034850367 – 01224179788 – 01098836236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280530

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات انذار لمحلات الملابس zkteco للمولات و المحلات الكبيره في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

بوابات انذار لمحلات الملابس zkteco للمولات و المحلات الكبيره في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد ان تمنع السرقات داخل المحل نهائيا، اليك احدث تكنولوجيا اجهزة انذار .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: كالون فتح الابواب الذكي سمارت لوك smart lock fingerprint - في الإسكندرية مصر

كالون فتح الابواب الذكي سمارت لوك smart lock fingerprint

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بتدورعلي أمان لبيتك وكمان يكون شكله شيك وتقدر تتحكم في الباب من الموبايل يبقا لازم تشتري #سمارت_لوك .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: أحدث اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف بالبصمة والكارت ZKTeco موديل K14-PRO 3000 بصمة صباع 3000 بصمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: أحدث اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف بالبصمة والكارت ZKTeco موديل K14-PRO 3000 بصمة صباع 3000 بصمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه و اصبع في اسكندرية ZKTECO MB20 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه و اصبع في اسكندرية ZKTECO MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف يعمل بالتعرف على الوجه والبصمة والكارت والباسورد تعمل حتي 200 وجه و500 بصمة اصبع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/8/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف كونفوى في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف كونفوى في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز CP200+B من ماركة كونفوى العالمية جهاز ببصمة الكف والوجه ونظام التحكم فى الابواب وكمان بطارية دا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX5 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX5

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة ك - في الإسكندرية مصر

ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة ك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة كف اليد من على بُعد دون ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: نظام حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO - في الإسكندرية مصر

نظام حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

#النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد حضورهم بسبب #انقطاع_الكهرباء جبنالك الحل ومش بس كده ده بسعر اقتـ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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23/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تماشيا مع توجيهات وزير التربيه والتعليم الجديده بتركيب كاميرات المراقبة في المدارس فقد قررت شركه روي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف - في الإسكندرية مصر

جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف بالبصمة والكارت ZKTeco مود.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية متوفر الأن نظام الاستدعاء اللاسلكى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
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