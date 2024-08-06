اجهزة حضور و انصراف كونفوى CF500 في اسكندرية

جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد ال.

ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة كف اليد من على بُعد دون ال.

بتدورعلي أمان لبيتك وكمان يكون شكله شيك وتقدر تتحكم في الباب من الموبايل يبقا لازم تشتري #سمارت_لوك .

اذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد ان تمنع السرقات داخل المحل نهائيا، اليك احدث تكنولوجيا اجهزة انذار .

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