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اجهزة حضور و انصراف كونفوى في اسكندرية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز CP200+B من ماركة كونفوى العالمية جهاز ببصمة الكف والوجه ونظام التحكم فى الابواب وكمان بطارية داخلية مواصفات الجهاز الفنية : ✓200 بصمة كف ✓200 بصمة وجه ✓50,000 حركة توقيع ✓مزود ببطارية داخلية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي ✓يمكن توصيله على نظام تحكم فى الابواب ✓يمكن توصيله على الكمبيوتر عن طريق USB (فلاشة) ✓يمكن توصيله عن طريق TCP/IP (كابل النت ورك) ✓ضمان استبدال لمدة سنة ضد عيوب الصناعة عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whats
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280194
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