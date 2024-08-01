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اجهزة حضور و انصراف كونفوى في اسكندرية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف كونفوى في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

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جهاز CP200+B من ماركة كونفوى العالمية جهاز ببصمة الكف والوجه ونظام التحكم فى الابواب وكمان بطارية داخلية مواصفات الجهاز الفنية : ✓200 بصمة كف ✓200 بصمة وجه ✓50,000 حركة توقيع ✓مزود ببطارية داخلية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي ✓يمكن توصيله على نظام تحكم فى الابواب ✓يمكن توصيله على الكمبيوتر عن طريق USB (فلاشة) ✓يمكن توصيله عن طريق TCP/IP (كابل النت ورك) ✓ضمان استبدال لمدة سنة ضد عيوب الصناعة عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whats
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal surveillance systems
التليفون: 034850367 – 01224179788 – 01098836236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2024
رقم الإعلان: 2280194

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX5 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX5

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة ك - في الإسكندرية مصر

ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة ك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة كف اليد من على بُعد دون ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: نظام حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO - في الإسكندرية مصر

نظام حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

#النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد حضورهم بسبب #انقطاع_الكهرباء جبنالك الحل ومش بس كده ده بسعر اقتـ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تماشيا مع توجيهات وزير التربيه والتعليم الجديده بتركيب كاميرات المراقبة في المدارس فقد قررت شركه روي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف - في الإسكندرية مصر

جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف بالبصمة والكارت ZKTeco مود.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية متوفر الأن نظام الاستدعاء اللاسلكى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز ضبط وإدارة الحضور والانصراف والتحكم في فتح وغلق الأبواب Multi- Biometric Device - 3000 موظف بال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد حضورهم بسبب #انقطاع_الكهر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- * يستوعب حتى 500 بصمة *وتخزين حتى 50000 حرك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل - في الإسكندرية مصر

كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل بيتك وأنت بالخارج فيديو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

3/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO ل - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO ل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO لو عايز جهاز حضور و انصراف .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/5/2024
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