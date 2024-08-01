اجهزة حضور و انصراف كونفوى في اسكندرية

جهاز CP200+B من ماركة كونفوى العالمية جهاز ببصمة الكف والوجه ونظام التحكم فى الابواب وكمان بطارية داخلية مواصفات الجهاز الفنية : ✓200 بصمة كف ✓200 بصمة وجه ✓50,000 حركة توقيع ✓مزود ببطارية داخلية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي ✓يمكن توصيله على نظام تحكم فى الابواب ✓يمكن توصيله على الكمبيوتر عن طريق USB (فلاشة) ✓يمكن توصيله عن طريق TCP/IP (كابل النت ورك) ✓ضمان استبدال لمدة سنة ضد عيوب الصناعة عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whats