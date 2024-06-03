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اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

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توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- * يستوعب حتى 500 بصمة *وتخزين حتى 50000 حركة * الشاشة ملونة 2.8 TFT * ماكينة حضور وانصراف شاملة قارئ بصمة + الرقم السري PIN * يتصل بالكمبيوتر عن طريق USB-Client وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whatsapp link: * الشركة مسجلة ضريبيا و يوجد لدينا سجل تجاري * العنوان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal surveillance systems
التليفون: 034850367 – 01224179788 – 01098836236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273491

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السعر
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3/6/2024
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29/5/2024
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اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14

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اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14 تعمل حتي 3000 بصمة اصبع.
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28/5/2024
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اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شر

(للبيع)

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1 جنيه

21/5/2024
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(للبيع)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/5/2024
صورة الاعلان: اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب - في الإسكندرية مصر

اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب يعمل بصمة اليد أو بالكارت او بالرقم السر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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12/5/2024
صورة الاعلان: ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/5/2024
صورة الاعلان: نظام حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

نظام حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لو عايز جهاز حضور و انصراف يفضل شغال لو الكهربا اتقطعت و تقدر تتعامل عليه ببصمة اصبع او كروت ID يبقئ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية ZKTECO & CONVOY - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية ZKTECO & CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لو بتدور على جهاز للحضور و الانصراف فشركة رويال لانظمة المراقبة و الانذار في الاسكندرية تقدم خدمة تو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/5/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة الوجه والاصبع للحضور و الانصراف MB20 في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

جهاز بصمة الوجه والاصبع للحضور و الانصراف MB20 في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شركه و الموظفين مغلبينك في الموا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

7/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية ZKTeco Iclock9000-g - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية ZKTeco Iclock9000-g

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية جهاز بصمةKTeco Iclock9000-g 3000 بصمه صباع 3000 كارت 200,000 حركة ت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

6/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية بخاصية التعرف على الكف و الوجه بالبطارية - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية بخاصية التعرف على الكف و الوجه بالبطارية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية بخاصية التعرف على الكف و الوجه بالبطارية جهاز CP200+B من ماركة كون.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

5/5/2024
صورة الاعلان: شركة رويال تقدم جهاز الحضور و الانصراف F22 ZKTeco - في الإسكندرية مصر

شركة رويال تقدم جهاز الحضور و الانصراف F22 ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شركة رويال تقدم جهاز الحضور و الانصراف F22 ZKTeco يتميز الجهاز بخاصية التوصيل عن طريق الواي فاي WI-F.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه و اصبع في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه و اصبع في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف يعمل بالتعرف على الوجه والبصمة والكارت والباسورد تعمل حتي 200 وجه و500 بصمة اصبع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

2/5/2024
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