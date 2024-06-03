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اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- * يستوعب حتى 500 بصمة *وتخزين حتى 50000 حركة * الشاشة ملونة 2.8 TFT * ماكينة حضور وانصراف شاملة قارئ بصمة + الرقم السري PIN * يتصل بالكمبيوتر عن طريق USB-Client وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whatsapp link: * الشركة مسجلة ضريبيا و يوجد لدينا سجل تجاري * العنوان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273491
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