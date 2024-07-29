اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX5

اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO لو عايز جهاز حضور و انصراف .

جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع.

جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد ال.

ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة كف اليد من على بُعد دون ال.

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