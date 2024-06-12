اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد حضورهم بسبب #انقطاع_الكهرباء جبنالك الحل ومش بس كده ده بسعر اقتـصـادى جهاز بصمة حضور و انصراف K40 Pro من ZKTeco. سعة بصمات الأصابع: 3000. سعة بطاقة الهوية: 3،000 سعة التسجيل: 200000 الشاشة: 2.8 بوصة شاشة TFT الاتصالات: TCP / IP ، مضيف USB ,وشامل #البـطاريـة داخليه بتقعد معاك من 4 الى 6 ساعات كده تقدر تعرف امتى موظف حضر و امتى معاد انصرافة ومفيش حاجة هتقدر توقف نظام شركتك يلا اتصل و اسال عن السعر و