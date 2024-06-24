اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40

جهاز ضبط وإدارة الحضور والانصراف والتحكم في فتح وغلق الأبواب Multi- Biometric Device - 3000 موظف بالتعرف على الوجه - 4000 موظف ببصمة الإصبع - 10000 موظف بالكارت - TCP/IP - USP port - شاشة تعمل باللمس TFT Screen - 2 كاميرا داخلية ملونة لتسجيل الموظفين - تقارير تفصيلية عن كافة حركات الموظفين( التأخير ، الغياب ، الإجازات . الخ) - عدد لا نهائي من الورديات المختلفة - تصدير كافة التقارير إلى صيغ مختلفة - يدعم الربط مع برامج الرواتب وشئون الموظفين - يدعم قواعد البيانات المختلفة ACCESS . SQL . لم