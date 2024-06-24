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اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز ضبط وإدارة الحضور والانصراف والتحكم في فتح وغلق الأبواب Multi- Biometric Device - 3000 موظف بالتعرف على الوجه - 4000 موظف ببصمة الإصبع - 10000 موظف بالكارت - TCP/IP - USP port - شاشة تعمل باللمس TFT Screen - 2 كاميرا داخلية ملونة لتسجيل الموظفين - تقارير تفصيلية عن كافة حركات الموظفين( التأخير ، الغياب ، الإجازات . الخ) - عدد لا نهائي من الورديات المختلفة - تصدير كافة التقارير إلى صيغ مختلفة - يدعم الربط مع برامج الرواتب وشئون الموظفين - يدعم قواعد البيانات المختلفة ACCESS . SQL . لم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274364
جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع.
24/6/2024
اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد حضورهم بسبب #انقطاع_الكهر.
13/6/2024
توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- * يستوعب حتى 500 بصمة *وتخزين حتى 50000 حرك.
12/6/2024
كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل بيتك وأنت بالخارج فيديو.
3/6/2024
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29/5/2024
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28/5/2024
اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شركه و الموظفين مغلبينك في .
21/5/2024
بطاريات ups في اسكندرية ال ups بتاعك باظ متشلش هم #بطاريات_UPS عشان وفرنالك بطاريات #Eastman اللي تت.
15/5/2024
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12/5/2024
اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
12/5/2024
اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
12/5/2024
لو عايز جهاز حضور و انصراف يفضل شغال لو الكهربا اتقطعت و تقدر تتعامل عليه ببصمة اصبع او كروت ID يبقئ.
9/5/2024
لو بتدور على جهاز للحضور و الانصراف فشركة رويال لانظمة المراقبة و الانذار في الاسكندرية تقدم خدمة تو.
9/5/2024
جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شركه و الموظفين مغلبينك في الموا.
7/5/2024
اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية جهاز بصمةKTeco Iclock9000-g 3000 بصمه صباع 3000 كارت 200,000 حركة ت.
6/5/2024
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